Como resultado de las indagatorias por una denuncia de robo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), recuperaron la cantidad de 20 mil pesos en efectivo que fueron sustraídos a un paciente de la clínica del ISSSTE en Parral.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el 13 de noviembre del presente año, fue internado en el referido nosocomio y, al ser dado de alta, su cartera había desaparecido.

Días después, recibió un paquete en su domicilio, el cual contenía su cartera y documentos personales, pero no el dinero que contenía, por lo que acudió a esta representación social para interponer su denuncia.

Los trabajos de investigación coordinados por el Ministerio Público, aportaron indicios sobre el probable responsable de tomar el efectivo, por lo que inició las diligencias que permitieron recuperar el dinero, el cual fue entregado de forma voluntaria por diversa persona.

El dinero asegurado fue puesto a disposición de la representación social que realiza las investigaciones correspondientes y las diligencias para la posterior entrega a su propietario.