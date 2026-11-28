Un aparatoso choque con volcadura se registró sobre la lateral del periférico de la Juventud, frente a Fashion Mall, donde una camioneta terminó volcada luego de impactarse contra el muro de una rampa.

El accidente ocurrió cuando la conductora de una camioneta Saturn Vue, color guinda, perdió el control y chocó contra la estructura, provocando que la unidad volcara sobre su costado izquierdo.

Al lugar acudió una unidad de URGE para brindar atención a la conductora, quien presentó lesiones leves. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente y de las diligencias para deslindar responsabilidades.