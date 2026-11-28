Un adulto mayor de aproximadamente 65 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado por el conductor de una pickup Chevrolet Silverado modelo 2006, de color azul, quien presuntamente se dio a la fuga tras el accidente.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Independencia y Niños Héroes, donde el hombre fue embestido y quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, recabaron información y elaboraron el croquis correspondiente para documentar los hechos e iniciar las indagatorias que permitan localizar al conductor responsable.