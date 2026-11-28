Un aparatoso choque tipo carambola entre cuatro vehículos se registró en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre e Independencia, donde, pese a lo fuerte del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil Dodge Attitude circulaba de sur a norte por la avenida Independencia y omitió el alto correspondiente, impactando contra una Chevrolet Equinox y un automóvil Chevy, que transitaban de oeste a este por la avenida 20 de Noviembre.

Tras el fuerte impacto, la Chevrolet Equinox salió proyectada y terminó montada sobre una camioneta Hummer, involucrando así a cuatro vehículos en el percance. Elementos de las autoridades viales acudieron al lugar para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.