Recupera AEI automóvil robado en Guachochi

Elementos de la Agencia estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron un automóvil de la marca Ford, línea Focus, modelo 2001, de color azul, robado hace dos días en el municipio de Guachochi.

Los agentes investigadores encontraron abandonado dicho automotor este miércoles 18 de marzo, en el antiguo camino que conduce al lugar conocido como la Sinforosa.

Tras verificar su matrícula y número de serie en el Sistema Silver, confirmaron que se trataba de la unidad reportada, por lo que la aseguraron y pusieron a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y realizará las diligencias para entregarlo a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.