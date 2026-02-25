Recorre CCE Juárez la Torre Centinela

-Refrendan compromiso en coordinación con la seguridad en la frontera

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibió en la Torre Centinela a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer de cerca el modelo tecnológico y operativo que fortalece la estrategia de seguridad en el estado.

Durante la visita, fueron recibidos por Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, dio un recorrido desde el piso número 15 que alberga el cerro de mando de videovigilancia.

Loya Chávez explicó el funcionamiento de las áreas de videovigilancia, análisis táctico, inteligencia operativa y coordinación interinstitucional, quien destacó el uso de la tecnología como fortaleza a la seguridad y una respuesta más eficaz ante situaciones de riesgo.

Por su parte, Fernando Suárez Cerón, presidente en turno del del CCE Juárez reconoció el avance que representa la Torre Centinela como eje estratégico del Modelo de Seguridad Centinela.

La SSPE Chihuahua mantiene su compromiso de fortalecer la seguridad con tecnología, estrategia y coordinación, trabajando de la mano con la sociedad para garantizar la paz en Ciudad Juárez y en todo el estado.