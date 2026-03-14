Reconocen en CALEA modelo Centinela como referente internacional de seguridad

Durante la CALEA Spring Conference 2026, celebrada en Tucson, el gerente regional para México y Latinoamérica de Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Marco Sotomayor, destacó la importancia de la Plataforma Centinela como un modelo de seguridad de primer nivel que incluso es apto para ser replicado a nivel internacional.

Durante su declaración, Sotomayor señaló que en CALEA existe entusiasmo por la participación del secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, al resaltar que uno de los principales retos en materia de seguridad pública actualmente es el uso de inteligencia artificial, un campo en el que el estado de Chihuahua ya cuenta con avances significativos.

Asimismo, indicó que la organización trabaja en el desarrollo e implementación de nuevos estándares de excelencia para las agencias de seguridad pública, por lo que la Plataforma Centinela se ha convertido en una referencia al ser considerada uno de los modelos de seguridad más exitosos en México y América Latina.

Cabe señalar que el día de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó ante representantes de CALEA el modelo tecnológico aplicado en Chihuahua, destacando resultados como la reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos, así como disminuciones en delitos como robo de vehículo y narcomenudeo.

La participación de la SSPE en este encuentro internacional fortalece el intercambio de buenas prácticas en seguridad pública y posiciona a Chihuahua como un referente en innovación tecnológica aplicada a la seguridad, estrategia impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.