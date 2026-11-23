Con la finalidad de atender las necesidades de las familias de la región serrana ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de entrega de apoyos en el municipio de Temósachic, mediante el trabajo coordinado de distintas dependencias.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 200 paquetes de maíz y frijol, así como 200 cobijas para contribuir a la alimentación y protección de quienes habitan la zona durante la temporada invernal.

Por su parte, el DIF Estatal repartió 178 despensas, mientras que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) aportó otras 100.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó 1,101 paquetes de útiles escolares y 376 mochilas; a su vez, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) destinó 100 kits en apoyo a las actividades del sector y el combate al Gusano Barrenador del Ganado.

Esta jornada forma parte de los esfuerzos conjuntos para acercar recursos y atención a las localidades de la Sierra Tarahumara, donde las condiciones geográficas y climáticas hacen especialmente importante mantener una presencia institucional cercana a sus habitantes.

A través de la colaboración entre dependencias, el Gobierno del Estado continúa con el impulso a las acciones que atienden las necesidades de las comunidades, con especial atención a las familias de los pueblos originarios y al fortalecimiento de su bienestar durante esta temporada de frío.