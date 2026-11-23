El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña dio a conocer que tras la captura de “Chapo Isidro” es un ejemplo de colaboración y de cumplir con una tarea en combatir al crimen organizado del país.

En este sentido el funcionario estatal mencionó que es importante que todas las instituciones y autoridades cumplan con su deber.

“Pues yo creo que cada vez que vemos que las instituciones cumplen con su deber, pues los mexicanos no podemos más que mostrar nuestro acuerdo, ¿no? Pareciera que este operativo lo que demuestra es cuál es el camino que se tiene que tomar para combatir al crimen organizado”, comentó.

Reitera que este tipo de acciones se habían tardado debido a que la presencia de este sujeto es responsable de generar inestabilidad en varios estado del país.

“Entonces yo creo que es una buena medida y espero que esto sea, como dicen una golondrina no hace verano, espero que esto sea parte de un cambio de forma de ver este tema de combatir al crimen organizado y que los dejen de abrazar y empecemos realmente a hacer las cosas como evidentemente se hicieron ahora este fin de semana”, comentó.

Ante la implementación de coordinación con autoridades de Estados Unidos, De la Peña comentó que si se dio en plena coordinación con distintos niveles de gobierno se debió hacer en el marco de la ley.