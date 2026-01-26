Reconoce SSPE trayectoria de policía vial que falleció la mañana de este 26 de enero

*José Misael Rangel Zapata* sirvió con honor, disciplina y compromiso durante siete años en la corporación, formando parte de la División de Motociclistas de la Policía Vial, donde se distinguió por su valentía, profesionalismo y profunda vocación de servicio.

A lo largo de su trayectoria, demostró un firme sentido del deber y una convicción inquebrantable por salvaguardar la vida y la seguridad de la ciudadanía. Su desempeño fue reconocido por actos de valor heroico, entre ellos una intervención oportuna que permitió evitar un accidente de consecuencias fatales, al enfrentar una situación de alto riesgo durante la persecución de un motociclista que circulaba infringiendo la Ley de Movilidad.

Asimismo, su actuación fue determinante al brindar apoyo a dos compañeros que lograron la detención de un conductor que se dio a la fuga tras provocar un accidente, reflejando su compromiso con la legalidad, la justicia y el trabajo en equipo.

Hoy, su legado permanece en cada servicio cumplido, en cada vida protegida y en el ejemplo de entrega y responsabilidad que deja a sus compañeras y compañeros de corporación.

José Misael Rangel Zapata será recordado como un policía valiente, leal y profundamente comprometido con su deber; un servidor público cuyo sacrificio honra a la institución y a la sociedad a la que dedicó su vida.