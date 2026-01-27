Reconoce Presidente del Congreso estrategias de reinserción en el estado de la SSPE

El diputado Guillermo Patricio Ramírez, Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, participó en la inauguración del Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 en Ciudad Juárez.

La presencia del Legislador Presidente respondió a la invitación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el Ing. Gilberto Loya Chávez, y tuvo como objetivo respaldar institucionalmente la apertura de un espacio diseñado para garantizar condiciones más humanas, seguras y acordes a los derechos de las mujeres privadas de la libertad.

Durante el evento, Ramírez Rodríguez destacó que la infraestructura penitenciaria también comunica valores y que el Estado tiene la obligación de ofrecer condiciones dignas, legales y con perspectiva de género, incluso en los contextos más complejos.

*”Hablar de justicia también implica reconocer la dignidad de las mujeres en todos los espacios. La reinserción social comienza cuando el Estado cumple con su responsabilidad de ofrecer condiciones humanas y legales”*,expresó.

Asimismo, señaló que la colaboración entre poderes es fundamental para avanzar en un sistema penitenciario que no solo sancione, sino que contribuya a la reconstrucción social y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

La inauguración se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en la calle Puerto Anzio, en la colonia Carlos Chavira, reafirmando así el compromiso del Congreso del Estado con Ciudad Juárez y con una visión de justicia que pone al centro la dignidad de las personas.

