Reconoce Olivia Franco labor docente y destaca programas educativos en beneficio de estudiantes

En el marco del Día del Maestro, la Síndica de Chihuahua, Olivia Franco, reconoció la labor de maestras y maestros que diariamente contribuyen a la formación de niñas, niños y jóvenes tanto en la zona urbana como rural del municipio.

La funcionaria destacó que el trabajo del personal docente representa uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la sociedad, especialmente ante los retos que enfrentan en diversas comunidades, donde en muchas ocasiones deben desempeñar su labor con recursos limitados y enfrentar condiciones adversas.

Franco subrayó que en las comunidades rurales el esfuerzo de las y los docentes cobra un valor adicional debido a las necesidades particulares de escuelas alejadas de la mancha urbana.

Asimismo, reconoció el compromiso de quienes laboran en escuelas de la ciudad y diariamente trabajan para brindar educación de calidad y contribuir en la formación de mejores ciudadanos.

“La educación transforma vidas y detrás de cada estudiante hay maestras y maestros que ponen su esfuerzo, dedicación y vocación para salir adelante pese a los retos”, expresó.

Resaltó también los programas educativos impulsados por el Gobierno Municipal para fortalecer el desarrollo académico de estudiantes y respaldar a las familias chihuahuenses.

Entre ellos destacó el Programa de Becas, mediante el cual se otorgan apoyos económicos a estudiantes del municipio y que durante la actual administración ha sido fortalecido y ampliado.

También mencionó la Beca de Competitividad, enfocada en estudiantes de áreas tecnológicas, ingenierías y carreras estratégicas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con el objetivo de formar talento competitivo que permanezca en Chihuahua.

Otro de los apoyos señalados fue Mi Bolsa Escolar, programa mediante el cual se entregan mochilas y útiles escolares de calidad, incluyendo calculadora científica. Para este año se proyecta beneficiar a cerca de 50 mil estudiantes.

En materia de infraestructura, destacó las acciones para mejorar planteles educativos mediante la construcción y rehabilitación de domos, canchas, banquetas y bardas perimetrales, con una cobertura actual cercana al 85 por ciento de las escuelas públicas del municipio y con la meta de alcanzar el 100 por ciento.

Además, mencionó programas como Escuelas Competitivas, enfocado en equipamiento escolar; Pinta tu Escuela, implementado en coordinación con el Gobierno del Estado para rehabilitación de planteles; y el Premio al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco”, que este año celebrará su cuarta edición para reconocer a docentes destacados.

Finalmente, Olivia Franco destacó que el Gobierno Municipal ha impulsado acciones específicas para acercar becas y apoyos educativos a comunidades rurales mediante la coordinación entre las áreas de Educación y Desarrollo Rural, reiterando su reconocimiento a maestras y maestros por su labor en favor del desarrollo de Chihuahua.