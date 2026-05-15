Impulsa SSPE reinserción a través de la educación

En el marco del Día del Maestro, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, reconoció la labor fundamental que desempeñan los docentes al interior de los centros penitenciarios de la entidad, donde la educación se consolida como uno de los ejes rectores para una reinserción social efectiva y positiva.

Actualmente, los Centros de Reinserción Social (CERESO) de Chihuahua cuentan con programas educativos integrales que permiten a decenas de personas privadas de la libertad (PPL) cursar estudios desde alfabetización, nivel básico y medio superior, hasta educación superior. Estos programas son posibles gracias al compromiso del personal docente, quienes fungen como pilares del Sistema Penitenciario al brindar herramientas de superación que han derivado en múltiples casos de éxito de reincorporación a la sociedad.

En este contexto, destacan programas especializados que atienden la diversidad cultural del estado, como ocurre en el CERESO Estatal No. 8 en Guachochi, el cual cuenta con un programa de alfabetización y educación básica en lengua rarámuri para la población de origen indígena. Asimismo, en los centros femeniles, las estancias infantiles bajo el modelo Montessori cuentan con docentes que guían el desarrollo de niñas y niños que viven con sus madres, fomentando la independencia y el aprendizaje lúdico en su primera infancia.

Al respecto, el secretario Gilberto Loya ha reiterado que el aprendizaje es un aspecto clave de superación para lograr un Chihuahua más seguro. Subrayó que la labor de los maestros en los centros penitenciarios no solo combate el rezago educativo, sino que ofrece una oportunidad real para que quienes han cometido errores puedan transformar su vida y reinsertarse de manera productiva y digna.

Finalmente, la SSPE reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los convenios educativos y las capacidades del personal docente dentro del sistema penitenciario. Para la gestión de Gilberto Loya, garantizar el acceso a la educación es fundamental para mantener la gobernabilidad y asegurar que el proceso de reinserción social sea un camino de éxito en beneficio de toda la ciudadanía.