Invita DIF Estatal al Taller de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes

El DIF Estatal de Chihuahua extiende la invitación a todas las personas interesadas en formar una familia adoptiva para participar en el Taller de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. Este espacio busca orientar a la ciudadanía sobre los pasos para integrar a un nuevo miembro a sus hogares, fomentar la reflexión sobre la crianza responsable y la construcción de entornos seguros y amorosos. El taller es una oportunidad para despejar dudas y conocer de cerca el proceso de adopción regulado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal. Los participantes recibirán información de temas fundamentales, tales como los requisitos legales, el perfil de las niñas, niños y adolescentes en espera de un hogar, así como las herramientas emocionales y prácticas para una integración exitosa. La sesión informativa se llevará a cabo el próximo 27 de mayo en la ciudad de Chihuahua, y es dirigido a parejas, personas solteras o grupos familiares que deseen dar un paso firme hacia la paternidad o maternidad adoptiva, para contribuir al bienestar de la niñez chihuahuense. Para registrarte, envía tu nombre completo y número de teléfono al correo electrónico: adopcionesdifchih@gmail.com. Por ese mismo canal se dará a conocer el lugar y el horario en el que se realizará la sesión. Cabe señalar que en próximas fechas se replicará este taller en otros municipios del estado, para extender la oportunidad de adoptar a todo el estado. El DIF Estatal enfatiza la importancia de la preparación adecuada para garantizar hogares estables y felices, y reafirma su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la promoción de la adopción como una vía solidaria para fortalecer el tejido social.