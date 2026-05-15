Reconoce Conalep a 200 docentes por su trayectoria y compromiso educativo

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) galardonó a 200 docentes que cumplieron 5, 10 y 15 años de servicio dentro del subsistema, como reconocimiento a su dedicación para transformar la vida de miles de jóvenes en la entidad.

Los encuentros se realizaron en los auditorios de los centros escolares en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Ciudad Juárez, donde se dieron cita autoridades, administrativos, alumnos y líderes sindicales.

Las ceremonias contaron con la participación del director general estatal del subsistema, Omar Bazán Flores, y del secretario general del Sindicato de Personal Académico, Raúl Felipe Terrazas Aguirre.

En sus mensajes, ambas autoridades enfatizaron el papel fundamental del magisterio en la formación integral de las y los jóvenes y su impacto directo en el desarrollo del estado.

A la par, se brindó un agradecimiento especial a los directivos de cada unidad por la logística y coordinación de estos eventos.

En el marco de las actividades en Ciudad Juárez, se complementó la jornada con la entrega de 600 lentes graduados para estudiantes, acción que refuerza el compromiso institucional con el bienestar y el rendimiento académico de la comunidad escolar.