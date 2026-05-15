Disponible crédito emergente para productores agropecuarios para la adquisición de equipamiento

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado informó que se encuentra disponible el esquema de créditos emergentes dirigido a productores agrícolas y pecuarios, con el objetivo de fortalecer e impulsar sus actividades mediante la adquisición de equipamiento.

Este apoyo forma parte de las modalidades de financiamiento impulsadas por la dependencia estatal para capital de trabajo, equipamiento e infraestructura, así como para engorda y repoblamiento, con el propósito de brindar herramientas que permitan mejorar la productividad y competitividad del campo chihuahuense.

La SDR detalló que el esquema está dirigido tanto a personas físicas como morales, con montos de financiamiento que van desde los 125 mil hasta los 250 mil pesos.

Las y los interesados deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria correspondiente, misma que puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr

La recepción de solicitudes estará disponible a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

Las personas interesadas deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el Departamento de Financiamiento.

Para mayor información y asesoría, las y los solicitantes pueden comunicarse al teléfono (614) 429 33 00, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, en horario de oficina, o bien escribir al correo electrónico financiamiento.sdr@chihuahua.gob.mx.