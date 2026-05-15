Detienen a dos hombres con cristal, les aseguran automóvil y motocicleta

Los operativos permanentes contra el narcomenudeo, permitieron la detención de dos hombres en posesión de metanfetamina, en hechos diversos sucedidos en la ciudad de Cuauhtémoc.

En el primer caso, el pasado miércoles 13 de mayo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia al motociclista Obed A. R., de 46 años de edad, en del Barrio Santa María.

Tripulaba una motocicleta de la marca Vento, Tornado, modelo 2019, color negro con verde. Al realizarle una revisión corporal le encontraron un envoltorio que contenía una sustancia granulosa y cristalina que dio un peso de 2.40 gramos.

En otra intervención, se detuvo a Leopoldo C. C., de 56 años de edad en las calles Jorge Castillo y Xochimilco de colonia PRI en posesión de un envoltorio de plástico transparente que contenía 37 gramos de cristal.

El masculino tripulaba un auto Ford, línea Mustang, color azul, modelo 1995, sin matrículas el cual también quedó asegurado.

Los detenidos así como la droga y vehículos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).