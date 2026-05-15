Inauguran la edición 2026 de la tradicional Feria de Santa Rita en Chihuahua

• _⁠La tradicional fiesta se llevará a cabo del 14 al 31 de mayo_

Autoridades de los distintos órdenes de Gobierno realizaron el tradicional corte de listón de la Feria de Santa Rita 2026, misma que se lleva a cabo del 14 al 31 de mayo en la ciudad de Chihuahua.

El acto protocolario fue encabezado por el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo García, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos.

También se contó con la presencia de la directora del Patronato de la Feria, Andrea Domínguez Anguiano; el director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, entre otros.

Durante los próximos 18 días, miles de familias chihuahuenses podrán disfrutar de las atracciones y espectáculos programados.

La feria cuenta con diversos juegos mecánicos, área de alimentos, venta de productos locales y espacios de exposición, además del Teatro del Pueblo y el Palenque.

Para esta edición, y en apoyo a la economía de las familias, el costo del boleto es de 50 pesos en entrada general, mientras que personas adultas mayores y personas con discapacidad pagarán 25 pesos. Las y los menores de 5 años entran gratis.

Tras el acto de apertura, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones, donde además de las tradicionales actividades recreativas, se cuenta con un pabellón para diversas dependencias estatales y municipales.

La Cartelera del Teatro del Pueblo para esta edición 2026 incluye las siguientes presentaciones de artistas como La Arrolladora Banda El Limón, Carlos Rivera, Kenia Os, Los Horóscopos de Durango, Grupo Duelo, entre otros.