Reconoce IMSS Chihuahua a empresas por impulsar la prevención de riesgos laborales

• Centros de trabajo de siete empresas recibieron distintivos por implementar acciones de prevención y promoción de la salud, durante el foro “Construyendo Entornos Laborales Seguros”, realizado en el HGR No. 2 de Ciudad Juárez.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llevó a cabo el foro “Construyendo Entornos Laborales Seguros”, en el Hospital General Regional (HGR) No. 2 de Ciudad Juárez, para promover la prevención de accidentes y enfermedades, así como fortalecer la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras.

El encuentro forma parte de las acciones permanentes de orientación, prevención y promoción de la salud que el Instituto desarrolla en las empresas, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

Durante la jornada, el IMSS en Chihuahua entregó distintivos de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), impulsada por el Gobierno de México, a centros de trabajo de las empresas Thermopac Industries, Fortune Plastic and Metal de Chihuahua, Petro Pac, Ureblock, Operadora de Franquicias Saile, Home Nubet y BRP México.

El Distintivo ELSSA es un reconocimiento que otorga el IMSS a los centros de trabajo que participan en la estrategia e implementan acciones para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de su personal, así como prevenir enfermedades y riesgos de trabajo.

Asimismo, se otorgó una mención especial a Muebles Elai por haber obtenido el Distintivo Cero Accidentes, en reconocimiento a sus acciones para prevenir accidentes laborales.

Por su parte, Fortune Plastic and Metal de Chihuahua y BRP México formalizaron su adhesión a ELSSA mediante la firma de las cartas correspondientes, con lo que refrendaron su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros y saludables.

Durante el foro se destacó que esta estrategia, impulsada por el IMSS, promueve una cultura de prevención que complementa el cumplimiento normativo con la participación y el compromiso de las empresas y las personas trabajadoras.

El programa de actividades incluyó información sobre el funcionamiento de ELSSA, el acceso a su plataforma y el Plan Anual de Prevención de Accidentes de Trabajo en las empresas, además de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en los centros laborales.

También se presentaron servicios y prestaciones del Instituto, entre ellos las actividades de promoción de la salud y el bienestar, los servicios funerarios y el nuevo modelo de atención de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

El IMSS en Chihuahua destacó que proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores contribuye al bienestar individual, familiar y social, además de favorecer una productividad sostenible en las empresas.

El IMSS en Chihuahua invita a las empresas de Ciudad Juárez a acercarse a los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto y conocer las herramientas de ELSSA para identificar y prevenir riesgos, promover la salud y fortalecer el bienestar en sus centros laborales.

Las empresas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-413-2088, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, o al Centro de Atención Telefónica 800-953-0129, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas. También pueden ingresar a la plataforma ELSSA del IMSS: https://elssa.imss.gob.mx/.

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