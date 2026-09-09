Decrece recaudación federal en 2027, más responsabilidad para Estados

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez manifestó que la recaudación que se proyecta para el Paquete Económico 2027 registra un decremento en relación con 2026, lo que deja más responsabilidad en el gasto a las entidades federativas.

Dijo que con los mismos datos que la Federación presenta, se observa que en 2026 planteaban recaudar el 23.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y solamente se va alcanzar el 23.2 por ciento mientras que para el 2027 se proyectó un 22.2 por ciento por lo que, aunque hay un crecimiento en términos nominales, en términos porcentuales se expone un decrecimiento de los ingresos: “esto habla de la dificultad que tienen las finanzas públicas federales”.

José de Jésus Granillo explicó que si no crecen los ingresos tributarios, que es de donde se nutren las participaciones federales, tampoco se entregarán de manera adecuada recursos a las entidades federativas pero además, al tener tan poca movilidad en el Presupuesto, seguramente las variables de ajuste serán las de inversión, incluyendo las que pudieran destinarse a Chihuahua.

“Definitivamente en el tema de no hacerse las cosas por la parte federal, las tenemos que estar cubriendo nosotros; ya lo hemos visto en términos de salud y lo mismo sucede en términos de educación y de los principales rubros de gasto que debe tener el Gobierno, terminamos reponiéndolo los Estados”.