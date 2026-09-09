Realiza UACH reunión de coordinación en materia de salud

Para fomentar la promoción y prevención en la comunidad universitaria.

Con el objetivo de planear y unificar criterios en las acciones relacionadas con la salud de la comunidad universitaria, directores y secretarios de Extensión y Difusión Cultural de las distintas facultades sostuvieron la primera reunión de coordinación, la cual se efectuó en la Sala de Consejo Universitario.

Durante este encuentro, que fue convocado por la Secretaría General a través del Comité de Salud de la UACH, se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para aprovechar mejor los recursos y evitar duplicidad de esfuerzos.

Cabe señalar que durante el año la Universidad tiene diversas acciones ya programadas, como es la campaña de vacunación contra la influenza y la campaña de donación de sangre, que se realizan en las distintas facultades. También se llevan a cabo ferias de salud donde se imparten conferencias de prevención, cursos de primeros auxilios y se acercan servicios al personal administrativo, docentes y estudiantes.

El secretario ejecutivo del Comité de Salud, Dr. Rubén Morales Marín, agradeció la presencia de las autoridades universitarias a esta primera reunión de coordinación, a la vez que resaltó la necesidad de unir esfuerzos, conocer sus necesidades y trabajar juntos en beneficio de la comunidad universitaria.

Entre los acuerdos que se tuvieron en este ejercicio de planeación, se incluyó realizar un cronograma de trabajo anual, tomando en cuenta el tiempo académico de estudiantes, así como optimizar acciones con instituciones de salud como Pensiones Civiles del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, entre otras.

Cabe señalar que con esta primera reunión de coordinación, que se efectuó en la Sala del Consejo Universitario en el edificio de Rectoría, se establece formalmente el comité de salud que seguirá sesionando de manera periódica durante el año para definir acciones, atender las problemáticas que se presenten y promover campañas de promoción, prevención y atención de la salud.