Preocupa Paquete Económico 2027, la mitad se va a pago de pensiones y deuda pública: Granillo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez señaló que el Paquete Económico que presentó la Federación resulta preocupante porque deja muy poca movilidad para el gasto ya que la mayor parte de los recursos se destinarán al pago de pensiones y la deuda pública.

Dijo que entre los datos que llaman la atención y que no son precisamente favorables es que no se ha podido reducir el déficit fiscal que dejó el expresidente López Obrador y del cual, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a reducirlo.

Consideró que no se ha podido cumplir la reducción del déficit ni siquiera en el planteamiento pues el 2026 cerrará en un 4 por ciento y para el 2027 se pretende reducir al 3 por ciento.

“Recordemos que el déficit fiscal es el presupuesto que no está, el dinero que no está en el presupuesto, se va a gastar y se va a convertir en deuda”, explicó el titular de Hacienda estatal.

Asimismo, mencionó que el déficit se refleja además en otro dato que se presenta en el Paquete Económico, refiriéndose al aumento de la deuda pública que se proyecta en 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que deja muy pocos recursos para el desarrollo de infraestructura.

Granillo Vázquez mencionó que caso contrario, en el Paquete Económico que se presentó para el Estado de Chihuahua se garantizó la realización de obras públicas a tráves del etiquetado de recursos para que luego no se convierta en una variable del Presupuesto.

“En una primera instancia es muy preocupante el Paquete Económico que presentan porque tiene muy poca movilidad, que no nos lleva a la consolidación fiscal, mantiene un déficit del 3.9 por ciento, un crecimiento de deuda al 55 por ciento del PIB y en donde más de la mitad del pago de Presupuesto se va para pago de pensiones y para la deuda pública”.