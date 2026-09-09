Protestan LeBarón con toma de carretera tras apagón de la CFE a pozos de agua

Integrantes de la Comunidad LeBarón se manifestaron este miércoles con el cierre total de la carretera que conduce de El Sueco a Janos, luego de que ayer la Comisión Federal de Electricidad les cortó el servicio que alimenta a por lo menos 8 pozos de extracción de agua.

El bloqueo se instaló a la altura de la Colonia LeBarón para lo cual utilizaron tractores y camiones de carga que obstaculizan el tráfico vehicular.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exhortó a la población buscar vías alternas y planear sus rutas con anticipación.