Aplaude Coparmex inauguración de Torre Centinela; “seguridad prioridad a la inversión”, señala

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que el arranque formal de Torre Centinela en Ciudad Juárez es parte de una mejora no solo en seguridad, sino abona al tema económico.

En este sentido el líder del sindicato de patrones, comentó que la seguridad es primordial para las futuras inversiones para el estado por lo que celebran que se desarrollen de mejor manera proyectos de la mano de la tecnología y nuevas formas de reforzar la justicia.

“Lo vemos como muy buena noticia, toda acción que se haga para mejorar y eficientizar el proceso de justicia de nuestro estado, siempre lo vamos a ver como empresarios muy bien y de hecho vamos a estar con la mejor disposición para trabajar en conjunto con ellos para trabajar en seguir mejorando, por que si el tema de seguridad es un tema para toda la ciudadanía, pero desde la perspectiva económica obviamente requiere seguridad, entonces doblemente atentos en la seguridad”, comentó.

Cabe destacar que la Torre Centinela se inaugurará hoy por la tarde en la frontera de Ciudad Juárez estará impulsando la tecnología de la mano de la seguridad para dar resultados, esta obra forma parte importante del Gobierno del Estado de Maru Campos Galván.