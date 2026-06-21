Vence 4-0 España a Arabia Saudita y lidera el Grupo H con autoridad

La Selección de España goleó 4-0 a Arabia Saudita desde el Estadio de Atlanta en su segunda participación para la Copa Mundial 2026. Con este resultado, España se coloca en la cabeza del Grupo H, pero con el futuro en vilo a la espera del resultado del próximo partido de Uruguay ante Cabo Verde.

Después de un inicio atropellado en el certamen de la FIFA, tras el cual Vozinha impidió el pase del esférico en la meta de Cabo Verde, arruinando su debut mundialista, España logró propinarle una goleada a la selección del Medio Oriente.

Información tomada de El Informador