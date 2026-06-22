Reconoce Congreso al pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache en Ley de Patrimonio Cultural

Las y los diputados integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado, para reconocer al pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache como pueblo originario y garantizar la protección de sus manifestaciones culturales dentro del marco jurídico estatal.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y presentado por el diputado Arturo Medina deriva del análisis de diversas iniciativas encaminadas al reconocimiento de este pueblo originario y a la armonización de la legislación local con el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicado por el Gobierno Federal en 2024, en el que se reconoce expresamente al pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache.

Durante el estudio de la propuesta, se destacó la resistencia histórica, la permanencia cultural y la aportación del pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache a la diversidad cultural y social de Chihuahua, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de su patrimonio material e inmaterial.

El documento señala que, si bien no se consideró procedente incorporar un catálogo específico de pueblos originarios en la Constitución local o en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, sí resulta pertinente reconocer nominalmente a este pueblo en la legislación de patrimonio cultural, a fin de brindar certeza jurídica para la protección de su lengua, conocimientos tradicionales, prácticas bioculturales y demás expresiones culturales.