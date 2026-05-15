Entregan estímulos a docentes federales, pide SNTE8 incremento salarial y fin del USICAMM

En conmemoración del Día del Maestro, la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevó a cabo una ceremonia para la entrega de reconocimientos al magisterio del subsistema federal.

Con la presencia de 200 docentes de la ciudad de Chihuahua, se entregaron estímulos económicos a las y los maestros que cumplieron 30 y 40 años de servicio:

Estimulo Rafael Ramírez Castañeda por 30 años de carrera – 66 mil 039.65 pesos

Estímulo Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de carrera – 107 mil 317.40 pesos

El evento estuvo encabezado por el secretario general de la Sección 8, Eduardo Zendejas Amparán, con la presencia de los 3 niveles de gobierno: Santiago De la Peña en representación de la gobernadora Maru Campos; Marcela Herrera como presidenta del Poder Judicial y Alfredo Chávez en representación del Congreso del Estado.

Asimismo, asistió el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, los subsecretarios de Educación Básica y Educación Media Superior, Arturo Parga Amado y Manuel Guillermo Márquez Lizalde y la directora de Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez.

En su mensaje, Eduardo Zendejas reiteró la importancia de que se reconozca la labor docente con un incremento salarial de 2 dígitos o más, así como poniéndole fin al sistema USICAMM.