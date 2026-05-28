Reconoce Arturo Medina a Maru Campos por Centro de Justicia para Mujeres en Parral

Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado, reconoció la puesta en operación del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Parral, al señalar que será una herramienta clave para ampliar la atención y el acceso a la justicia para mujeres de la región sur y de la zona serrana de Chihuahua.

El legislador indicó que Parral representa un punto de conexión importante para decenas de municipios serranos, por lo que contar con un espacio especializado permitirá acercar servicios integrales a mujeres que han enfrentado dificultades para recibir apoyo institucional ante situaciones de violencia.

“Muchas mujeres de comunidades alejadas enfrentan obstáculos muy complejos para acceder a orientación, acompañamiento o protección. Este centro ayudará a reducir esas brechas y a brindar atención más cercana y oportuna”, expresó.

Arturo Medina comentó que uno de los desafíos más importantes en el estado ha sido descentralizar los servicios de atención y garantizar que lleguen también a regiones apartadas, donde las condiciones geográficas y sociales suelen limitar el acceso a mecanismos de apoyo legal y psicológico.

Asimismo, señaló que la apertura del CEJUM forma parte de los esfuerzos que se han impulsado para fortalecer la atención a víctimas y mejorar las condiciones de seguridad y protección para las mujeres en Chihuahua.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la gobernadora Maru Campos por impulsar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y a la protección de las mujeres chihuahuenses, particularmente en regiones donde históricamente existieron mayores dificultades para acceder a este tipo de servicios especializados.

“Es importante seguir construyendo instituciones que respondan con sensibilidad y eficacia a las necesidades de las mujeres, especialmente en zonas donde históricamente ha existido rezago en materia de atención”, afirmó.

El coordinador priista añadió que este nuevo espacio también representa una oportunidad para reforzar la presencia institucional en comunidades de la Sierra Tarahumara, donde muchas mujeres requieren acompañamiento integral y acceso más ágil a servicios especializados.

Finalmente, Arturo Medina sostuvo que garantizar espacios seguros y mecanismos de atención accesibles debe mantenerse como una prioridad permanente para las autoridades, más allá de cualquier interés político.