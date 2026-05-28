Marco Bonilla cumple y avanza con modernización de alumbrado LED en la zona rural

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla continúa fortaleciendo la modernización del alumbrado público con tecnología LED en la zona rural de Chihuahua Capital, mediante trabajos de instalación y sustitución de luminarias en comunidades y seccionales de la zona sur y centro del municipio.

Entre las comunidades atendidas se encuentran Ciénega de Ortiz, El Fresno y el ejido Sierra Azul, donde personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano trabaja para mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en estas zonas.

Asimismo, gracias al avance de estas acciones, se cuenta ya con el 100 por ciento de modernización del alumbrado público en seccionales como El Sauz, Nuevo Delicias, División del Norte y Guadalupe, beneficiando a cientos de familias con espacios más iluminados y seguros.

El Gobierno Municipal informa además que las cuadrillas que realizan estos trabajos operan debidamente identificadas, utilizando grúas oficiales y chalecos con logotipos institucionales, a fin de brindar certeza y seguridad a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar llevando mejores servicios a todo el municipio y avanzar hacia la modernización total del alumbrado público LED en Chihuahua Capital, con trabajo y resultados.