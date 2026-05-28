Acusa Jael Argüelles a panistas de “cobardía política y de discriminación institucional”

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, condenó la maniobra del PAN para impedir que se llevara a cabo la sesión del Congreso del Estado en la que se votarían más de 31 dictámenes, entre ellos el reconocimiento del matrimonio igualitario en Chihuahua.

La legisladora criticó que mientras el Congreso permanecía cercado por antimotines y elementos de la Policía Estatal, las y los diputados panistas decidieron ausentarse para evitar discutir y votar un derecho humano que durante años se les ha negado a miles de familias chihuahuenses.

“Lo que hizo el PAN fue un acto de cobardía política y de discriminación institucional. Decidieron paralizar el Congreso para evitar votar el matrimonio igualitario, pero en el camino también frenaron decenas de asuntos que impactan directamente a la ciudadanía”, expresó Argüelles.

La diputada de Morena lamentó que, una vez más, Acción Nacional utilice tácticas “mañosas” para bloquear avances en derechos y mantener una agenda conservadora alejada de la realidad que vive Chihuahua.

Asimismo, Argüelles Díaz recordó que el matrimonio igualitario no es una concesión política, sino un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldado por la legislación civil federal.

En este sentido, señaló que ya se encuentra homologado en 30 entidades federativas, por lo que seguir retrasando su votación solo prolonga la discriminación y el rezago legislativo en el estado.

La congresista reiteró su respaldo total a la comunidad LGBT+ y aseguró que Morena seguirá impulsando el reconocimiento pleno de sus derechos pese a los intentos del PAN por frenar el avance de una sociedad más justa e igualitaria.

“El Congreso no puede seguir secuestrado por prejuicios ni por intereses partidistas. Chihuahua merece legisladores que trabajen y den la cara, no diputados que huyen para evitar votar”, concluyó.