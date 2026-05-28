Francisco Sánchez presenta iniciativa de objeción de conciencia para rechazar entrega de datos biométricos y registro de celulares

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para garantizar el derecho de los mexicanos a decretar objeción de conciencia y negarse a entregar sus datos biométricos al régimen, al advertir que México enfrenta una peligrosa deriva hacia una tecnodictadura que pretende someter al ciudadano mediante el control absoluto de su identidad y su vida privada.

Francisco Sánchez señaló que esta iniciativa nace de la defensa de las libertades fundamentales, pero también de la defensa de la dignidad humana y de la libertad de conciencia, principios que están por encima de cualquier gobierno.

“Ningún gobierno tiene derecho a tratar a los ciudadanos como mercancía, como códigos o como números dentro de una base de datos. El ser humano tiene dignidad, alma y conciencia, y eso debe ser respetado”, declaró.

La propuesta legislativa busca reconocer legalmente el derecho de cualquier mexicano a negarse, por motivos de conciencia, convicciones religiosas, privacidad o libertad individual, a proporcionar datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris u otros mecanismos de identificación masiva.

Francisco Sánchez advirtió que el régimen pretende imponer un sistema donde los ciudadanos deban entregar su identidad más íntima para poder acceder a servicios, realizar trámites o simplemente ejercer derechos básicos, construyendo un modelo de vigilancia incompatible con una sociedad libre.

“Quieren un país donde el ciudadano tenga que pedir permiso al poder para vivir. Nosotros creemos en un México de hombres y mujeres libres, no en un sistema donde el gobierno pretenda marcar, vigilar y controlar cada aspecto de la vida humana”, expresó.

El legislador chihuahuense recordó que la objeción de conciencia es un derecho reconocido internacionalmente y ha sido históricamente una herramienta de resistencia frente a gobiernos autoritarios que han querido obligar a las personas a actuar contra sus principios y convicciones.