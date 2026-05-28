EU declara organizaciones terroristas a grupos criminales brasileños PCC y CV

Washington. El gobierno estadunidense designó este jueves como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), a pesar de la oposición de Brasilia.

“CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Aunque estaba previsto que la designación como Organización Terrorista Extranjera entrara en vigor el 5 de junio, ​el Departamento ​de Estado designó a las bandas como “Terroristas Globales Especialmente Designados”, agregó Rubio.

La designación surge luego de que el candidato conservador brasileño, Flávio Bolsonaro, pidió el pasado martes al presidente estadunidense, Donald Trump, que declare como terroristas a los dos principales grupos del crimen organizado en su país, en una inusual visita a la Casa Blanca en plena precampaña presidencial.

El hijo del encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que el encuentro fue a petición de la propia Casa Blanca, lo que no pudo ser confirmado por la AFP con la administración Trump.

“Fui exactamente a pedirle que declare al CV y al PCC como organizaciones terroristas. Porque eso es lo que son”, declaró Bolsonaro en una rueda de prensa en Washington tras el encuentro.