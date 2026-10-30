Recibe Encargado del Despacho de la FGE a miembros de la sociedad civil en Juárez

Atendió asuntos relacionados a carpetas de investigación y despejó dudas al respecto

El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, se reunió este viernes con representantes de la sociedad civil en Ciudad Juárez, a fin de brindarles atención e información relacionada a diversas carpetas de investigación.

El encuentro se realizó en el piso 19 de la Torre Centinela, en donde se tuvo acercamiento con diversos ciudadanos que manifestaron inquietudes respecto a temas de su interés relacionados con la investigación y procuración de justicia.

Los ciudadanos agradecieron la interacción que sostuvieron con el Encargado del Despacho de la FGE, así como su apertura para la búsqueda de soluciones.

Al concluir la reunión, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ofreció un recorrido por el helipuerto y Centros de Mando, para explicar a los ciudadanos el funcionamiento y beneficios de la Torre Centinela.