Recibe condena de 10 meses de prisión por posesión de metanfetamina

• Fue detenido en flagrancia en la colonia Valle de la Madrid

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo una sentencia de 10 meses de prisión, dictada en procedimiento abreviado, en contra de Luis Ángel I. J., por delitos contra la salud.

Al conocer los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, en la causa penal 3794/2025, el imputado aceptó los hechos por los que se le acusaba, y solicitó la terminación anticipada de su proceso.

El día 22 de septiembre del año 2025, aproximadamente a las 16:36 horas, Luis Ángel I. J., fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en las inmediaciones de la Calle J.J. Calvo y Valle Valleño, de la colonia Valle de la Madrid, en posesión de 33.88 gramos de metanfetamina.

El pasado martes 17 de marzo, se llevó a cabo la audiencia para el procedimiento abreviado, en fue sentenciado, recibiendo el beneficio de la condena condicional por no contar con antecedentes penales.