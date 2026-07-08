Pasará 8 meses en prisión por delitos contra la salud

• Fue sorprendido en flagrancia en la colonia Parque Rotario

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo una sentencia condenatoria de ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra del imputado José Alberto H. H., por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos.

Ante los datos de prueba concentrados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso penal.

El 13 de enero de 2026, aproximadamente a las 13:38 horas, José Alberto H. H. fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en el cruce de la Avenida Independencia y calle Progreso de la colonia Parque Rotario, cuando se encontraba en posesión de 63.3022 gramos de marihuana.

Con estas acciones permanentes de prevención, y gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra combatir este delito y garantizar la seguridad de la población.