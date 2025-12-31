Receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, acusado de estrangulamiento y agresión

Alerta en los New England Patriots después de que Stefon Diggs, veterano receptor estelar, está enfrentando distintos cargos ante la justicia, entre los que destacan estrangulamiento o sofocación y agresión, según la policía de Massachusetts.

Los Pats están peleando por ser los sembrados número uno de la Conferencia Americana en la última semana de la temporada regular, en la que se enfrentarán a los Miami Dolphins.

The picture is getting clearer after Week 17 👀 pic.twitter.com/iatPQmsxlo — NFL (@NFL) December 30, 2025

Stefon Diggs, acusado por estrangulamiento y agresión

La policía de Massachusetts dio a conocer de la acusación formal que se hizo en contra del receptor, pero su abogado, David Meier, reveló que todo se trata de una disputa laboral.

“El momento y la motivación para presentar las acusaciones son clarísimos: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado“, declaró Meier, según la agencia AP.

Mientras su abogado ya compareció en la corte del condado de Dedham, el receptor ya tiene una audiencia programada para el próximo 23 de enero.

Trevon Diggs, su hermano, fue cortado por los Cowboys

No fue un buen día para la familia Diggs, ya que apenas unas horas después del anuncio de las acusaciones contra Stefon, se dio a conocer que Trevon, su hermano, fue cortado por los Dallas Cowboys.

Este movimiento sorprendió a propios y extraños, ya que Trevon ha sido uno de los defensivos más importantes de los Cowboys en las últimas temporadas.

Más allá del momento en el que se dio el anuncio de la salida de Trevon Diggs, distintos analistas de la NFL consideraron que se debe a un movimiento estratégico que ayudará financieramente a la franquicia de la estrella solitaria.

Con información de FoxSports