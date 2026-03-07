Recaudó Tesorería más de 95 mdp en predial durante febrero

Aida Amanda Córdova, tesorera de la ciudad de Chihuahua, informó que febrero superó la meta de recaudación del impuesto predial establecida en la Ley de Ingresos, al superar los 95 millones de pesos, cuando la proyección era de 86 millones de pesos. Aquí los contribuyentes aprovecharon el 8% de descuento.

Dejó claro que los recursos provenientes del predial, así como del impuesto sobre traslación de dominio, son fundamentales para financiar los servicios públicos y los proyectos de obra programados por el municipio.

“Necesitamos trabajar más y que los contribuyentes aporten a través de su impuesto predial y de traslación de dominio para que el municipio pueda dar todos los servicios y la obra que se tiene programada”.

No obstante, la funcionaria capitalina reconoció que actualmente existe un contexto económico complicado, pero subrayó que la administración municipal mantiene compromisos importantes en materia de infraestructura y servicios.

“Sabemos que es una época económicamente difícil, pero tenemos muchos compromisos y tenemos que trabajar mucho para sacarlos adelante”.