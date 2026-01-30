Recaudación tributaria avanzó 4.1% anual en 2025: Hacienda

Al cierre de 2025, la recaudación tributaria fue de 5 billones 351 mil millones de pesos, monto que observó un aumento de 4.1 por ciento en términos reales frente a 2024, lo cual se logró sin aumentar impuestos y manteniendo un mayor control, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que también subrayó que la deuda se mantuvo en un nivel sostenible.

“Los resultados de 2025 reflejan una economía que crece con estabilidad de precios y un marco fiscal responsable. Esto no solo preserva la confianza de analistas y mercados, sino que sobre todo protege el bienestar de las familias, nos da margen para seguir invirtiendo en prioridades de su población, aún en un entorno internacional complejo”, señaló el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, al participar en la presentación del informe de las finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025.

La dependencia resaltó que los ingresos tributarios representaron un máximo histórico de 15.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). El mayor dinamismo observado en la tributación se explica por el aumento observado en los impuestos relativos a la actividad económica.

La recaudación del impuesto sobre la renta se ubicó en 2 billones 888 mil millones de pesos al cierre de 2025, monto que mostró un avance de 3.7 por ciento en términos reales, es decir, al descontar el efecto de la inflación.

Por el impuesto al valor agregado, Hacienda registró un ingreso de un billón 499 mil millones de pesos, cifra que mostró un incremento de 2.6 por ciento real. Mientras que la recaudación del tributo sobre productos y servicios sumó 617 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 2.6 por ciento ya ajustado.

Amador Zamora subrayó que los datos observados en la recaudación tributaria son resultado de la estrategia para fortalecer la eficiencia recaudatoria mediante la simplificación administrativa, la modernización tecnológica y el combate constante a la evasión y a la evasión fiscal. “La recaudación está creciendo por eficiencia, formalización y mejor control. No por crear impuestos generales nuevos”, dijo.

No obstante, los ingresos petroleros se ubicaron en 968 mil millones de pesos al cierre del año pasado, lo que se tradujo en una caída de 2.7 por ciento en términos reales, pero también en un desplome de 173 millones de pesos frente a lo aprobado en el Paquete Económico de 2025.

Amador Zamora subrayó que “al cierre de 2025 los principales indicadores se mantuvieron estables y alineados con la meta de normalización fiscal prevista para el año. Confirmando el compromiso del gobierno de México con una política fiscal prudente, responsable y orientada a preservar la estabilidad macroeconómica”.

El funcionario señaló que por el lado del gasto se priorizó el bienestar de la población. De acuerdo con Hacienda, entre enero y diciembre de 2025, el sector público erogó 9 billones 340 mil millones de pesos, dato que mostró una reducción de 1.8 por ciento en términos reales, debido a los principios de eficiencia y austeridad.

El gasto en desarrollo social alcanzó un máximo histórico de 13.1 por ciento del PIB, con un crecimiento real anual de 2.7 por ciento.

“En 2025, el gobierno de México destinó 794 mil millones de pesos a los programas para el bienestar, fortaleciendo la seguridad económica de los sectores más vulnerables, impulsando la permanencia educativa y reforzando los ingresos familiares en beneficio de más de 82.4 por ciento de las familias mexicanas que reciben de manera directa e indirecta los recursos de estos programas”, señaló el titular de Hacienda.

El balance presupuestario observó un déficit de 3.9 por ciento del PIB inferior al 5 por ciento observado en 2024.

Hacienda señaló que el saldo histórico de los referimientos financieros del sector público (SHRFSP), conocido como el concepto de deuda amplia, se ubicó en 52.6 por ciento del PIB, “lo que permitió preservar el grado de inversión del país con las principales agencias calificadoras y mantener condiciones favorables de acceso al financiamiento”.