Recaudación del impuesto a las importaciones creció 19% anual

Las modificaciones que se han dado en materia de comercio exterior, así como la mayor vigilancia que se ha puesto en las aduanas del país, favorecieron a que creciera la recaudación del impuesto a las importaciones, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a noviembre pasado mostró que la recaudación por este gravamen fue de 115,500 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 19 por ciento.

“Los ingresos por impuestos a las importaciones superaron lo calendarizado en 16,000 millones de pesos y crecieron 19% real anual, tasa superior al promedio real del último decenio (10.9 por ciento). Este desempeño derivó del fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor (de minimis) y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdos comerciales vigentes con México”, indicó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

En tanto, lo recaudado por el Impuesto sobre la Renta (ISR) creció 5.4% en comparación anual, mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) creció 4% y por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la recaudación creció 1.3 por ciento.

Así, los ingresos que se obtienen por el pago de impuestos de los contribuyentes sumaron 4 billones 906,200 millones de pesos, un incremento anual de 4.6 por ciento.

“La recaudación tributaria continuó creciendo, con un aumento de 4.6% real anual, sumando tres años consecutivos de incrementos para el periodo enero-noviembre. Este desempeño obedeció a la ampliación de la base gravable, el combate al contrabando y la incorporación de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización”, indicó la dependencia.

Apoyos a Pemex revierten caída

Del lado de los ingresos, los apoyos que se le han otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex), y que se han contabilizado como ingresos para la empresa pública del estado, han revertido la caída de los ingresos petroleros.

Entre enero y noviembre pasados, los ingresos que se obtuvieron por la venta del petróleo sumaron 1 billón 71,100 millones de pesos con los apoyos, 15.8% más en comparación anual.

De esta manera, los ingresos petroleros se ubicaron 47,700 millones de pesos por arriba de lo calendarizado.

Sin embargo, sin la emisión de deuda y recompra de bonos de la petrolera, lo obtenido por el petróleo sumó 817,300 millones de pesos, 11.6% menos en comparación anual, y 206,100 millones de pesos por debajo del programa.

En septiembre pasado, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030. Estos apoyos se consideran un gasto para el gobierno, pero se contabilizan como ingresos para la petrolera.

De acuerdo con los datos de Hacienda, en el periodo el petróleo se vendió en 62.2 dólares por barril, por arriba del precio que se tenía proyectado de 58.9 dólares, mientras que la plataforma de producción fue de 1.72 millones de barriles diarios, 8.7% por debajo de lo programado.

Así, entre enero y noviembre los ingresos públicos totales sumaron 7 billones 470,400, lo que representó un aumento en comparación anual de 5.9%; sin embargo, sin contar los apoyos a la petrolera, los ingresos crecieron 2.3 por ciento.