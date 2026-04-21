Realizan revisión extraordinaria en CERESO No.5

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 5, ubicado en Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones permanentes para garantizar el orden y la seguridad en el sistema penitenciario.

Este operativo se realizó de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, fortaleciendo la estrategia interinstitucional para mantener la gobernabilidad, estabilidad y control al interior de los centros penitenciarios del estado.

La intervención inició a las 13:00 horas y fue encabezada por autoridades del sistema penitenciario estatal, con la participación de 39 elementos de la SSPE y personal de fuerzas federales, sumando un despliegue conjunto de 60 elementos.

Gilberto Loya informó que durante la revisión se inspeccionaron el módulo único, el área de ingresos, talleres y cocina, revisando un total de 174 personas privadas de la libertad y 28 estancias.

El secretario Gilberto Loya subrayó que el operativo concluyó sin el aseguramiento de objetos prohibidos, lo que refleja el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión en los centros penitenciarios.

Asimismo, reiteró que las revisiones extraordinarias forman parte de una política permanente para prevenir riesgos, detectar irregularidades y garantizar condiciones seguras tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar implementando acciones coordinadas y estratégicas que fortalezcan la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario en Chihuahua.