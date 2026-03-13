Realizan rastreo de búsqueda por desaparecidos en localidades de Madera

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, con apoyo de agentes del Ministerio Público, de la Agencia Estatal de Investigación, de la Comisión de Búsqueda, la Unidad Canina y un perito en antropología, encabezó acciones de búsqueda de personas en el municipio de Madera.

Los trabajos iniciaron los días 10 y 11 de marzo de 2026, en lugares como Río Negro y las Pilas, del seccional La Norteña; así como en Divisadero La Cruz, reserva La Cotorra, del seccional Socorro Rivera y Mesa de Parra.

En el lugar conocido como Río Negro, efectuaron recorridos pedestres por la ribera del río y se utilizaron drones para la búsqueda aérea.

En el sitio conocido como Las Pilas de La Norteña se llevó a cabo una introspección en busca de indicios, sin obtener resultados satisfactorios.

Durante el segundo día, se realizó un recorrido en el lugar conocido como Reserva de La Cotorra, en donde se contó con el apoyo de dos caninos en el rastreo de búsqueda, al igual que en la inspección efectuad en la Mesa de Parra, sin resultados favorables.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, un antropólogo, personal de la Zona Norte y la Unidad Canina.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.