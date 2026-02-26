Realizan hoy mesa interinstitucional por desplazamiento forzado de familias en Atascaderos

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo dio a conocer que este jueves a las 10:30 horas se llevará a cabo una mesa interinstitucional para abordar el desplazamiento forzado de 80 personas en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

La reunión estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de atender las particularidades de cada familia, así como para acordar acciones que ayuden a que las víctimas retornes a sus hogares.

Fue el pasado martes cuando un grupo de personas, a bordo de diversos vehículos, tomaron la decisión de abandar sus hogares ante la situación de inseguridad que se vive en la región, con enfrentamientos armados que se han reportado durante los últimos días.

Tras abandonar sus lugares de residencia, las familias fueron atendidas en Hidalgo del Parral por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), así como por diversas instancias estatales y municipales.