Realizan hoy apertura de propuestas para crédito de 3 mil mdp

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez encabezó este miércoles la apertura de propuestas para la contratación del crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos.

Recordó que, según lo expuesto en la convocatoria de licitación pública, se fijó el 15 de abril como el día en que se realizaría la apertura de propuestas por parte de las instituciones bancarias interesadas en participar, para posteriormente publicar el fallo del ganador.

Granillo Vázquez recordó que el crédito a largo plazo forma parte de lo aprobado por el Congreso del Estado para el Paquete Ecónomico 2026, recurso que se destinará en su totalidad a proyectos de obra pública, junto con la recaudación por el incremento temporal al Impuesto Sobre Nómina (ISN).