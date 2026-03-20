Realizan funeral para Eitán Daniel en casa de abuelos paternos

El cuerpo del pequeño Eitán Daniel fue velado este viernes en la vivienda de sus abuelos paternos, cerca de donde vivía con su madre en Ciudad Juárez.

Su ataud fue trasladado por los servicios funerarios, luego de que la Fiscalía de Distrito Zona Norte liberó el cuerpo del pequeño de un año y 6 meses de edad.

Las investigaciones siguen en curso tras el hallazgo del cuerpo de Eitán en el kilómetro 27 de la carretera Ciudad Juárez-Casas Grandes el pasado 11 de marzo.

Se señala como presunta responsable a la madre del menor, identificada como Vianey Esmeralda de 23 años de edad, quien se encuentra detenida por presunto homicidio agravado ya que el menor presentaba signos de violencia física constante y desnutrición.

Además, se procedió a la detención del padre de Eitán, Brayan Adrián de 39 años quien enfrenta cargos por resistencia a las autoridades y portación de drogas.