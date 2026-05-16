“La Nakba no terminó”, afirma embajadora palestina durante marcha en Reforma

Ciudad de México. “La Nakba no terminó”, afirmó este sábado la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, durante la movilización realizada en la Ciudad de México con motivo del 78 aniversario de la expulsión masiva de palestinos tras la fundación de Israel en 1948.

Ante cientos de manifestantes reunidos frente al Hemiciclo a Juárez, la diplomática agradeció el respaldo expresado por organizaciones sociales, sindicales y políticas mexicanas que se sumaron a las movilizaciones que se realizan en distintas ciudades del mundo en este aniversario de la Nakba (catástrofe, en árabe). “Gracias al pueblo de México por no dejarnos solos. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo. Marchamos juntos hoy por la libertad, por la justicia, por la paz y para que termine el genocidio”, expresó.

La movilización inició alrededor de las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez. Participaron integrantes de la Plataforma Común por Palestina, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, trabajadores en huelga de Tornel, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Partido Comunista de México, del Movimiento al Socialismo y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, entre otras organizaciones.

Victor Manuel Camacho

Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas contra el gobierno israelí y exigieron que México rompa relaciones diplomáticas con Israel. También manifestaron su solidaridad con Cuba y denunciaron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, donde pintaron sobre el arroyo vehicular de Avenida Juárez una gran bandera palestina, los activistas reiteraron que “la Nakba no se conmemora con lágrimas, sino organizándose”.

En un pronunciamiento conjunto, la Plataforma Común por Palestina sostuvo que “la Nakba continúa hoy en Gaza y Cisjordania”, y denunció la ocupación, el apartheid, el desplazamiento forzado y el “genocidio contra el pueblo palestino”.

“Exigimos sanciones contra Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas, militares y comerciales mientras continúa el genocidio y la ocupación sobre Palestina”, señalaron los organizadores, mientras los asistentes coreaban: “A romper, a romper, relación con Israel”.

Victor Manuel Camacho