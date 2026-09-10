Realiza INE ceremonia cívica por el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027

El Proceso Electoral rumbo a las elecciones de 2027 arrancó este jueves 10 de septiembre con una ceremonia cívica en la explanada de la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se realizó el izamiento de la bandera como parte del acto que marca el inicio de la ruta hacia las urnas.

A partir de esta fecha, el organismo electoral desplegará una operación que contempla 505 actividades, agrupadas en 153 proyectos y 44 procesos institucionales, para preparar la elección federal y coordinarse con las autoridades electorales locales.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró que el organismo está listo para enfrentar los retos de la Elección Federal 2027 y advirtió que en ella “nadie tiene asegurado de antemano el resultado”.

Por ello, llamó a las autoridades, partidos políticos y ciudadanía a actuar con responsabilidad para garantizar que sean las elecciones las que determinen el destino político del país.

Taddei encabezó la ceremonia de izamiento de bandera e interpretación del Himno Nacional, acompañada por el nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Roberto Carlos Félix López; el pleno de las consejerías; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; representantes de ambas cámaras del Congreso, así como algunos magistrados electorales.

Durante su mensaje, la consejera presidenta aseveró:

“El poder está sujeto al tiempo, a las reglas y, finalmente, al juicio de la ciudadanía. Que nadie tiene asegurado de antemano el resultado. Que ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones y que, llegado el momento, la decisión corresponde a las mexicanas y los mexicanos”.

Taddei llamó a todos los actores involucrados a asumir su responsabilidad ante el proceso que comienza.

“Este proceso electoral, que hoy inicia, debe convocarnos a todas y a todos a estar a la altura de nuestra responsabilidad: autoridades electorales, poderes públicos, instituciones de procuración y administración de justicia, gobiernos, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía”, dijo.