Realiza FGE Sur operativo de rastreo pedestre y pega de pesquisas en comunidades de Jiménez y Coronado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, implementaron un operativo de rastreo pedestre y pega de pesquisas en los municipios de Jiménez y Coronado, como parte del trabajo permanente para la localización de personas con reporte de ausencia.

Con la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), y miembros del “Colectivo 10 de Octubre”, se recorrieron las comunidades de Villa Coronado, Ejido Iturralde y Rancho Siete Hermanos.

Estas acciones, tienen el objetivo de obtener algún señalamiento, indicio o evidencia que aporte a las carpetas de investigación.

Las diligencias continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.