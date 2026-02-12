Realiza FGE pega de pesquisas de tres personas con reporte de ausencia, originarios de Michoacán y Veracruz

En colaboración de las autoridades de los estados de Michoacán y Veracruz, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, realizó actividades de búsqueda de tres masculinos con reporte de desaparición.

En seguimiento a los mecanismos establecidos para la localización de personas desaparecidas y/o ausentes, se trabajó en la búsqueda de indicios e información, en parques, plazas, y la central de autobuses de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Pegaron y repartieron pesquisas de Gabriel Alejandro Escalera Medina de 27 años de edad, y de Erasmo Medina Mendoza de 27 años de edad, quienes cuentan con reporte de ausencia desde el día 08 de diciembre del año 2021, en la Higuerita, municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán.

También de Juan Carlos Ruiz Mendoza, de 34 años de edad, quien cuenta con reporte de ausencia del día 27 de septiembre del año 2015, en Córdova, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado, solicita a la ciudadanía que cuente con información de utilidad, veraz y real, que pueda ayudar a dar con el paradero de las mencionadas personas ausentes, comunicarla a través de las líneas de emergencia 911 o al número 089 de Denuncia Anónima.