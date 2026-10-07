Realiza FGE Occidente rastreo en localidad de La Norteña

Como parte de las acciones de búsqueda de personas con reporte de ausencia y/o desaparición, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, realizó un operativo de rastreo en la localidad La Lazada, del seccional La Norteña, municipio de Madera.

Los trabajos se llevaron a cabo por parte de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos en el municipio de Madera, elementos de la Guardia Nacional, un perito en criminalística de campo y elementos de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas en Cuauhtémoc.

Hicieron recorridos pedestres por brechas y caminos vecinales, asimismo, ubicaron espacios en los que se hicieron inspecciones con el uso de tecnologías, a través de drones y un elemento canino en búsqueda de indicios de inhumaciones clandestinas, sin obtener resultados positivos.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.