Realiza El Álamo de Zazú su Primer Adoptón del año; seis perritos tienen nueva familia

Este Día del Amor y de la Amistad, se llevó a cabo el Primer Adoptón Canino del 2026, organizado por El Álamo de Zazú que encabeza la activista Abigail Irogoyen. Durante el evento, que comenzó desde las 10:00 de la mañana, se contó con perritos de distintos tamaños y edades que convivieron con posibles adoptantes, quienes pudieron conocer su carácter, necesidades y nivel de energía antes de tomar una decisión responsable, ya que el tener un perro en casa no es apto para quienes no cuenten con esa responsabilidad de cuidar.

Aby Irigoyen, platicó para EntreLíneas que fue el primer adoptón que organiza en la asociación El Álamo de Zazu.



“El primero del 2026. Ya tenemos fecha para el próximo que va a ser el 11 de abril. Ahorita todavía están aquí como que viéndose unas adopciones, pero hasta ahorita llevamos seis de los 13 perritos que trajimos. Estamos muy contentos. Yo siempre recuerdo a la ciudadanía, —sin adopciones no hay rescate y sin rescate no hay esperanza—, porque parte de lo que nosotros como rescatistas debemos de garantizar al rescatado es dejar el alma en encontrar familia para ese perrito rescatado”.

Explicó que el rescate no se concluye hasta que encuentras una familia.

“Entonces estamos muy contentos porque hoy hubo seis rescates concluidos y eso pues nos abre la puerta a poder rescatar más. Cada adopción es un rescate. Entonces, pues estamos muy contentos, agradecidos con la agencia por darnos el espacio, por darnos la bienvenida, por ser empáticos y por ser parte de la solución que tenemos que tener como sociedad, porque no necesitamos terrenos más grandes, no necesitamos más cárceles de perros, necesitamos una sociedad que se sume a una problemática que ya nos sobrepasó”.



¿Cómo va a participar la sociedad adoptante? —Abriendo tu casa, tu hogar, las puertas de tu familia a un perrito rescatado.

¿Para qué? —Para que nosotros que andamos en la línea de fuego, en calle, podamos seguir rescatando, porque gracias a que tenemos estos eventos y que el día de ayer les platico que el día de ayer al 13 de febrero cerramos con 19 adopciones en El Álamo de Zazú. Eso es muchísimo. Tal vez la gente que no está en papa del tema no entiende, pero de verdad, 19 adopciones en un mes y medio, sobre todo en enero, es un gran número. Entonces eso a mí me da la información de que la gente y la sociedad está teniendo un cambio de conciencia colectiva respecto al bienestar animal y a estos perritos y gatitos llamados fauna doméstica—, concluyó.